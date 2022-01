Lutador de jiu-jitsu agride mecânico com taco de beisebol durante confusão em Manaus

Manaus/AM - Um lutador de jiu-jitsu agrediu com um taco de beisebol um mecânico durante uma confusão na noite dessa quarta-feira (5), no bairro Coroado 2. O caso ocorreu na rua Mascarenhas de Moraes. Na ocasião, os dois iniciaram um bate-boca no meio da rua e em dado momento, o lutador partiu para cima do outro homem com o taco. Os dois travaram luta corporal e ambos ficaram feridos. Eles precisaram ser socorridos e encaminhados a um hospital próximo. O motivo da briga ainda é desconhecido, mas a polícia foi chamada para atender a ocorrência e deve investigar o caso.

