Suspeito de participar de arrastão em Manaus é preso e carro é apreendido

Manaus/AM - Um homem, de 19 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (6), suspeito de participar de vários arrastões na cidade junto com outros comparsas. A prisão aconteceu às 8h, na rua 5, no bairro União da Vitória, na zona oeste. Os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) avistaram o carro modelo Ford Ka, de cor branca, e placa PHG-0426, que foi usado em um dos arrastões na última segunda-feira (3), na rua 13, na comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, zona norte. Criminosos fazem arrastão na comunidade Novo Mundo, em Manaus pic.twitter.com/UmSO0cf6x7 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 4, 2022 Ao constatarem que era o mesmo veículo utilizado na ação criminosa, os PMs capturaram o suspeito e carro e os encaminharam ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja também Criminosos fazem arrastão e aterrorizam moradores em comunidade de Manaus; vídeo

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.