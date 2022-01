Polícia procura presos que fugiram da delegacia de Alvarães no Amazonas

Manaus/AM - Cinco homens que fugiram da delegacia do município de Autazes estão sendo procurados pela Polícia Civil. Os fugitivos são: Davi Queiroz Pires, Eriton da Silva, Oziel Pontes, Eduardo Ferreira e Emerson Júnior Leite Eles respondem por homicídio, furto, tráfico de drogas e tentativa de homicídio e são considerados de alta periculosidade. A fuga ocorreu na madrugada da última segunda-feira (3). Na ocasião, oito detentos conseguiram escapar, três deles já foram recapturados, mas cinco permanecem foragidos. A população pode denunciá-los pelo telefone 181, e não é necessário se identifcar.

