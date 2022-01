Criminoso tenta assaltar Amarelinho e é espancado por passageiros em Manaus

Manaus/AM - Os passageiros de um ônibus alternativo Amarelinho reagiram a uma tentativa de assalto e espancaram um dos criminosos, na noite desta quarta-feira (05), na Avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus. Cerca de três homens entraram no coletivo e, em seguida anunciaram o assalto. Revoltados com a ação criminosa, os passageiros aproveitaram um momento de descuido dos suspeitos e reagiram. Dois comparsas conseguiram fugir, no entanto, um terceiro suspeito foi rendido e espancado até a chegada da polícia. O suspeito foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

