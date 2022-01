Corpo de homem é encontrado por familiares em terreno baldio no Amazonas

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado enterrado em um terreno baldio, nesta quarta-feira (05), no município de Itacoatiara no interior do Amazonas. Segundo informações preliminares, o cadáver estava em avançado estado de decomposição, entretanto, ele foi reconhecido por familiares que teriam iniciado as buscas após o desaparecimento do homem. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) onde passará por necropsia. A polícia deve investigar o caso.

