Polícia frustra confronto entre facções criminosas e apreende arsenal em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 10 armas de fogo foram apreendidas, na noite desta quarta-feira (05), no beco São Sebastião, proximidades da rua Doutor Edson, bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus. O arsenal foi abandonado por criminosos que se preparavam para entrar em confronto com membros de uma facção criminosa rival. Os policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) realizaram buscas no beco após denúncias, no entanto, os suspeitos fugiram e abandonaram os armamentos, entre eles uma de calibre 22, de fabricação Russa. As armas foram apreendidas e levadas ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

