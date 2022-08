Líder de facção ordenou morte pedreiro por denunciar crimes em Manaus, diz polícia

No caso do barbeiro Jackson, o homem já havia traficado em uma época da vida, mas decidiu abandonar a vida do crime e trabalhava honestamente antes do assassinato e por essa razão, ele teve a morte decretada.

De acordo como delegado Ricardo Cunha, Kakati é responsável não só pelo assassinato do barbeiro Jackson de Moura Fernandes, 27, que se recusou a vender drogas para ele, como também de outro morador do bairro, identificado como Elcir Mário Ferreira.

