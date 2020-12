'Justiceiro' atira em suspeito de realizar assaltos em Manaus

Manaus/AM - Tales Queiroz de Souza, de 19 anos, foi atingido com um disparo de arma de fogo por um 'justiceiro', no Conjunto Eldorado, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul da capital.

À polícia, testemunhas relataram que a suspeita é de que o jovem estaria cometendo assaltos na área quando foi baleado por um suposto “justiceiro”. Machucado, Tales ainda teria tentado correr, mas caiu a alguns metros. Após o crime, o suspeito fugiu sem ser identificado.

O jovem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. O estado de saúde dele não foi divulgado.