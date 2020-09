Jovem morto em suposto 'acerto de contas' em Manaus é identificado

Manaus/AM - Um duplo homicídio assustou os moradores da zona Norte, neste domingo (26), na capital amazonense.

No início da noite, Omilton Pereira de Castro Júnior, de 35 anos, conhecido como ‘loirinho’ foi morto a tiros após suposto acerto de contas com o tráfico de drogas, no bairro Colônia Terra Nova. Na ação, Elinaldo Matheus Pereira, de 26, foi baleado e teria sido socorrido pelos ocupantes do carro, modelo Amarok, logo após o crime e levado ao SPA Enfermeira Eliameme Rodrigues Mady, localizado no bairro Monte das Oliveiras. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

De acordo com informações da PM, ‘Loirinho’ estaria na Amarok, na companhia de Elinaldo e mais dois homens. Eles teriam ido ao bairro Colônia Terra Nova, em um suposto acerto de contas com o tráfico de drogas da região, quando foram surpreendidos por homens em um carro Gol. Omilton levou dois tiros e morreu na hora. Elinaldo também foi baleado e foi levado ao SPA, mas morreu após dar entrada no hospital.

A Polícia Civil continua investigando para tentar localizar os suspeitos do crime.