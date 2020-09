'Loirinho' é executado após discussão com desafeto em Manaus

Manaus/AM - Omilton Pereira de Castro Júnior, de 35 anos, conhecido como ‘loirinho’, foi executado neste domingo (27), na rua 31 de Março, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

Omilton estaria caminhando na via quando um carro, modelo Amarok, de cor branca, teria passado e efetuado vários disparos, sendo atingida com um tiro na cabeça e outro nas costas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme informações da polícia, ‘loirinho’ teria discutido com outro homem um pouco antes de ser assassinado, o que pode ter motivado o crime.

A Polícia Civil esteve no local e deve apurar as circunstâncias do crime.