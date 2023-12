Idoso é preso após ser filmado estuprando uma criança de 4 anos no Amazonas

Manaus/AM -

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em ações distintas, realizadas pela 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM), na quarta-feira (6/12), prendeu dois homens, de 60 e 74 anos, por crimes de estupro e estupro de vulnerável. Os casos ocorreram nos municípios de Boca do Acre e Lábrea.

No município de Boca do Acre (distante 1.028 quilometro de Manaus), um homem, de 74 anos, foi preso acusado de estuprar uma menina de quatro anos. O crime ocorreu no Beco do Prego, bairro Praia do Gado.

Por volta das 11 horas, a equipe policial foi acionada juntamente com o Conselho Tutelar, para atender ocorrência de estupro de vulnerável. No endereço, os policiais militares viram um vídeo apresentado por uma testemunha e ouviram o relato da vítima. O homem foi levado para a delegacia do município.

Denúncias

