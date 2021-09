Idoso desaparece após sair de casa para visitar familiares em Manaus

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Raimundo que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

De acordo com Waldemir Ribeiro, irmão de Raimundo, ele teria saído de casa dizendo que iria visitar seus familiares paternos no bairro Coroado, zona leste da cidade, no entanto, não retornou para casa. Waldemiro informou também que não tem contato com esses parentes, e não possui outras informações além de onde moram. Waldemir relatou que esta é a terceira vez que isso acontece, pois seu irmão é portador de epilepsia, e por isso, às vezes, fica desorientado e não consegue se localizar.

