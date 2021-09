Corpo de adolescente sequestrada é encontrado em ramal de Manaus

Ainda de acordo com a polícia, a jovem teria envolvimento com um suposto traficante e que ela já havia sido sequestrada na semana passada, mas foi liberada 3 dias depois. A adolescente era mãe de um bebê de sete meses de idade.

Segundo a Polícia Militar, a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada por volta das 20h após os moradores da área ouvirem os disparos de arma de fogo, ao chegar ao local, os policiais já se depararam com o corpo da jovem. Ela foi atingida com tiros nas pernas e nas costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, no entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no loca.

Manaus/AM - O corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado, na noite desta quinta-feira (16), no Ramal do Brasileirinho, na zona Leste de Manaus.

