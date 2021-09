Suspeito de liderar grupo de 'piratas dos rios' é preso com R$ 15 mil em Manaus

Denúncia – O disque-denúncia 181 da SSP-AM funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é através do site www.ssp.am.gov.br.

Ao chegar no local, os policiais encontraram cerca de R$ 11,7 mil em espécie e seis aparelhos celulares. Um homem de 55 anos, que também estava dentro da casa, foi abordado e informou que estava fazendo um acordo relacionado ao tráfico de drogas. Ele ainda confessou aos policiais que em sua casa, no bairro Planalto, zona centro-oeste, havia mais drogas. No local, foi encontrado um tablete de maconha e R$ 3,8 mil em espécie.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), uma denúncia anônima informou que ele seria um suposto líder de uma quadrilha de “piratas dos rios” e que estava guardando drogas em uma casa, no mesmo bairro.

