Homens são mortos a terçadadas e têm cabeças desfiguradas no Amazonas; suspeitos são presos

“Durante as diligências, constatamos que o crime ocorreu com requintes de crueldade, e que partes dos corpos das vítimas foram mutilados”, informou Rodrigues.

De acordo com o delegado Bruno Fraga, as vítimas foram assassinadas a terçadadas, tendo uma delas o rosto desfigurado. A motivação do crime por conta de uma dívida.

Manaus/AM - Dois homens, de idades não reveladas, foram presos pelo crime de duplo homicídio qualificado ocorrido no distrito de Itapeaçu, em Urucurituba. A detenção ocorreu o mesmo dia do crime bárbaro, na tarde de quinta-feira (25).

