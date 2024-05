Políticos são generosos com o dinheiro dos outros

De onde sairá o dinheiro para bancar esse ímpeto de bondade do senador? Primeiro diretamente dos "demais usuários dos serviços de água". Em outras palavras, do seu bolso, leitor.

Mas não fica apenas nesse detalhe, já escandaloso por si mesmo. Tem uma outra parte mais imoral no projeto que vai à sanção do presidente Lula: a criação da "Conta de Universalização do Acesso à Água, gerida pelo governo federal e custeada com dotações orçamentárias".

Isso significa que você leitor vai pagar duas vezes para manter a tal "tarifa social". Primeiro com a majoração da conta de água para financiar supostamente quem não pode pagar. Segundo, quando o governo cria uma conta extra que será destinada às concessionarias para a "universalização do acesso a água".

São absurdos que passam despercebidos? Ou todos calam por cumplicidade ou falta de informação?

O fornecimento de água nas cidades brasileiras tem sido fonte de escândalos. Empresas privatizadas sobrevivem com apoio dos Estados. No caso de Manaus, os principais investimentos realizados na área de saneamento e distribuição têm a mão do Estado, e um dinheiro que é seu, leitor, que paga impostos e arca com uma tarifa altíssima.

Em nenhum momento os investimentos que o estado do Amazonas e o município de Manaus fizeram em saneamento, usinas de reciclagem de resíduos ou em construção de adutoras, como a da Zona Leste, resultaram em redução de tarifa.

Não basta dizer que zonas que sofriam com a falta de água tiveram o problema resolvido. É preciso explicar se a concessão concedida à Águas de Manaus é de fato uma concessão de natureza essencialmente privada, ou público-privada e qual o custo disso para a sociedade.

Alguém precisa abrir essa caixa de pandora com os pecados que unem os políticos, o Estado do Amazonas , a Águas de Manaus e o Município de Manaus. Para isso é preciso não se acovardar, como fez a CPI da Câmara Municipal de Manaus aberta para esse fim, mas que capitulou no último momento...

