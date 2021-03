Homem tenta fugir da morte mas acaba executado com 14 tiros em Manaus

Manaus/AM - Identificado apenas como 'Bob', um homem foi executado na noite desta sexta-feira (19), com 14 tiros na frente da própria residência, na rua Jurici, do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do capitão Soeiro, que atendeu a ocorrência, a vítima estava na calçada de casa, com a família, quando um grupo armado se aproximou; a esposa correu para dentro da casa e fechou o portão, bob não conseguiu entrar e acabou sendo assassinado.

Após o crime, a mulher fugiu com os filhos e o marido ficou jogado até agentes do Instituto Médico Legal (IML), fazerem a remoção do corpo.