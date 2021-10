Homem morre espancado após reclamar do preço da carne

Um homem que não trabalha no açougue teria começado a espancar a vítima do lado de fora. Ele estaria acompanhado de um gerente do local, que estava de folga.

Wagner de Oliveira, 40 anos, após encerrar o trabalho como vendedor de salgados foi até o açougue comprar carne. No local, testemunhas informaram que ele teria feito comentários sobre o preço do alimento.

Um homem morreu espancado na frente de um açougue após ele reclamar do preço da carne. O caso ocorreu no último domingo (2), na na Região Metropolitana de Porto Alegre.

