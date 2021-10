Suspeito de participar de ataque que deixou duas crianças baleadas é preso no Amazonas

Emerson conseguiu fugir pela parte de trás do terreno e se embrenhou na mata,mas foi perseguido pelo grupo e assassinado a golpes de terçado, da mesma forma que fez com Denilson.

Ele e amigos foram ao local em busca de vingança e no decorrer da invasão, alguém disparou vários tiros contra a casa e acabou ferindo as duas crianças.

Manaus/AM - Delmo Siqueira Marinho, foi preso suspeito de participar de um ataque que deixou Emerson Silva morto a terçadadas e duas crianças de 3 anos baleadas em uma comunidade rural no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.