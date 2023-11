Homem é preso suspeito de matar rival com tiro no pescoço no Amazonas

Manaus/AM - Reure Gonçalves Oliveira, 23, foi preso nesta quarta-feira (15), no município de Eirunepé, no interior do Amazonas. Ele é apontado como autor do homicídio de Mauricelio Rodrigues, que tinha 31 anos. A prisão ocorreu na avenida João Cavalcante, bairro de Fátima, no município.

De acordo com o investigador de polícia Gonzaga Rezende, gestor da da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé, a motivação do crime teria sido uma desavença entre as partes. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo.

“Um dos tiros pegou no pescoço de Mauricelio, causando o seu óbito ainda no local do fato, ocorrido no dia 4 de novembro deste ano, na rua da Favelinha, bairro Santo Antônio, em Eirunepé”, disse.

Conforme o gestor, o homem já responde por duas tentativas de homicídios praticadas contra o primo de Mauricelio.

Reure Gonçalves Oliveira responderá por homicídio e ficará à disposição da Justiça.