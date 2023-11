Homem é assassinado e deixado em porta-malas de carro em Manaus

A Polícia Militar informou que recebeu a denúncia que havia um carro abandonado nas proximidades de uma empresa. Ao chegarem ao local, os militares fizeram abordagem no veículo modelo Fox, de cor prata e placas OEZ-3J52, onde foi constatado que havia um corpo dentro do porta-malas.

Manaus/AM - Janderson Ferreira da Silva, 37 anos, foi assassinado e deixado dentro de um porta-malas no Ramal 15, do bairro Distrito Industrial II, na Zona Leste de Manaus. O corpo foi encontrado nesta quinta-feira (16).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.