Procurado por estuprar menina de 12 anos é preso em Manaus

Conforme o delegado, a imagem do suspeito chegou a ser divulgada como procurado, motivo pelo qual ele se entregou na delegacia nesta quinta, com um advogado, onde foi cumprida a sua prisão temporária.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, titular do 20ºDIP, o indivíduo, conhecido da família da vítima, teria pedido para entrar em sua residência na ocasião do crime, alegando ter esquecido uma ferramenta no imóvel.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.