Cinco pessoas são presas durante feriado no Amazonas

Manaus/AM - Cinco pessoas foram presas, entre a manhã de quarta-feira (15/11) e as primeiras horas desta quinta (16/11), durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar (PMAM). As prisões aconteceram em Manaus e no interior do estado, sendo a maioria pelo crime de tráfico de drogas. Também houve registros de localização e recuperação de veículos.

Em Manaus, conforme relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) da SSP-AM, um homem de 29 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo, por volta das 14h40, de quarta-feira, na avenida Constantinopla, bairro Planalto, zona centro-oeste.

De acordo com os policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), o homem tentou fugir ao avistar a barreira policial, mas não teve êxito. Ele foi abordado e ao ser revistado os policiais encontraram um revólver calibre 38, com numeração raspada, e seis munições intactas. A motocicleta que ele pilotava foi recolhida por estar com licenciamento atrasado. O suspeito foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda na quarta-feira, por volta das 23h50, um adolescente, 17, foi apreendido pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, na Avenida Nepal, bairro Cidade Nova, zona norte. Conforme policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o menor foi abordado e com ele foram encontradas duas porções de maconha, uma porção de cocaína, uma pedra de oxi, uma balança de precisão e R$ 17,25 em espécie. O adolescente foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Interior

No município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus), a Polícia Militar apreendeu 25 tabletes de maconha do tipo skunk, durante abordagem à embarcação Lady Zanys II, atracada no porto do município.

A droga estava em mochila e malas de viagem. Conforme a polícia, o material foi pesado, resultando na apreensão de pouco mais de 27 quilos do entorpecente. O material apreendido foi levado para a 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Japurá.