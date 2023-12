Homem é preso por invadir casa e agredir ex-esposa no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 35 anos foi preso após invadir a casa da ex-esposa, de 32 anos, e agredi-la no bairro São João do Miriti, nessa quinta-feira (14), no município de Manacapuru.

No momento do ataque, a vítima estava tratando peixe e ainda conseguiu cortar o braço do agressor ao tentar reagir.

Mesmo ferido, o homem continuou batendo na mulher até que ela conseguiu escapar dele e correu para pedir ajuda na delegacia.

O acusado foi preso em flagrante e vai responder por lesão corporal, injúria e dano patrimonial, pelo fato dele ter arrombado a porta da residência da vítima.