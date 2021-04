Homem é preso em casa com 33 tabletes de maconha em Manaus

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14º DIP, a equipe policial teve conhecimento das práticas ilícitas do autor, por meio de denúncias anônimas, e se deslocou à casa do suspeito, onde foram apreendidos 33 tabletes de maconha do tipo skunk.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.