Suspeito é preso após colisão entre canoas no Amazonas; 1 pessoa morreu

Manaus/AM - Um homem identificado como Raimundo Nonato da Silva, de 30 anos, foi preso nesta quinta-feira (08) após entre duas canoas motorizadas, conhecidas como ‘bajola’, no Rio Eiru, próximo à comunidade Tracoa, no município de Eirunepé, interior do Amazonas. No acidente, a jovem, Antônia Araújo Monteiro, de apenas 22 anos, morreu na hora.

De acordo com a polícia, Antônia vinha com seu irmão, de 19 anos, para o município de Eirunepé, quando em uma curva do Rio Eiru, colidiu com outra ‘bajola’, que estava sob o comando de Raimundo Nonato.

Raimundo Nonato foi encaminhado à delegacia do município e indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela ocorrência fluvial, e responderá em liberdade.