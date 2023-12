Homem é preso com drogas, arma, munições e dinheiro em Manaus

Manaus/AM - Os policiais do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na quarta-feira (06), Lucas dos Santos Azevedo, 29, que estava em posse de drogas, arma de fogo, munições e quantia em dinheiro que seria oriunda do tráfico de drogas. Ele foi preso no bairro Tarumã, zona oeste da capital.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, titular da unidade policial, a equipe recebeu denúncias de moradores da região, sobre três indivíduos que estariam armados e vendendo drogas naquela área.

“Dois deles fugiram logo que chegamos no local, no entanto conseguimos fazer a abordagem ao Lucas. Ele tentou se livrar de uma arma e uma bolsa, que continha maconha do tipo skunk e cocaína, mas foi preso em flagrante com o material ilícito”, disse.

Conforme o titular, também foram apreendidas uma arma, balança de precisão, munições deflagradas e dinheiro em espécie. O indivíduo também tinha um mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas.

Procedimentos

Lucas responderá por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ficará à disposição do Poder Judiciário.