Homem é preso com 800kg de pescado ilegal em barco no Amazonas

Manaus/AM - 800 quilos de pescado das espécies pirarucu e tambaqui, que se encontram no período do defeso, foram apreendidos na manhã deste sábado (24), por volta das 7h, no rio Solimões, em uma embarcação oriunda de Codajás, município distante 240 quilômetros de Manaus.

De acordo com policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), o responsável pelo pescado não apresentou nenhum documento que comprovasse a legalidade do produto e por isso, o homem foi conduzido ao 1⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.