Homem é preso após estuprar ex-cunhada grávida no Amazonas

Segundo a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), a vítima é irmã da ex-companheira do autor e está grávida de 11 semanas. Na ocasião do crime, que aconteceu na madrugada desta terça-feira, ela estava dormindo com a sobrinha de um ano, filha da referida irmã, momento em que o autor praticou o ato criminoso.

Manaus/M - Um homem que não teve a identidade revelada, de 47 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (27) suspeito de estuprar a ex-cunhada, uma jovem de 19 anos. O caso aconteceu no bairro do Novo Manaca, município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

