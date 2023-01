Assaltante se esconde em guarda-roupa para fugir da polícia no Amazonas

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito assaltou uma casa e seguiu em fuga para a própria casa. Ao chegar na residência, os policiais encontraram o jovem escondido dentro do guarda-roupa. Com ele, foram encontrados sete celulares e uma serra mármore (Makita bosch).

Manaus/AM - Um assaltante de 21 anos foi preso escondido dentro do guarda-roupa da própria casa, nesta quinta-feira (19), no município de Barcelos, interior do Amazonas.

