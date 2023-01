Criminoso toca o terror ao assaltar ônibus e moradores de conjunto em Manaus

Moradores informaram que é a segunda vez que o mesmo assaltante comete crimes no local. A polícia militar foi acionada e realizou um ronda na localidade em busca do meliante.

Segundo informações da polícia, o criminoso entrou por uma área de mata que existe no local e realizou assaltos dentro do condomínio. O meliante também assaltou trabalhadores da linha do ônibus 427, levando os pertences das vítimas.

Manaus/AM - Moradores viveram momentos de terror ao serem assaltados por um criminoso armado e encapuzado, na noite desta quinta-feira (19), no Conjunto Rio Maracanã, no bairro de Flores.

