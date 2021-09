Homem é executado em confronto de facções criminosas em Manaus

Manaus/AM - Valquimar Chaves Corrêa, que tinha 43 anos, foi assassinado com aproximadamente dez disparos de arma de fogo pelo corpo na rua Piau, bairro Novo, Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (27), por volta das 23h.

Segundo informações repassadas por moradores do local, um intenso tiroteio ocorreu no local. Ao saírem de suas residências para verificar o que teria acontecido, acabaram se deparando com o corpo de Valquimar jogado ao chão.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local do crime e, ao periciar os bolsos do cadáver, foi encontrada uma munição de arma calibre 38. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.