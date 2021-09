9 pessoas são presas por tráfico, roubo e receptação no Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram, no final de semana, uma série de fiscalizações que resultaram em nove detenções de infratores no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).



Foram apreendidas nove pessoas por embriaguez ao volante, desacato, invasão de domicílio, perturbação do sossego, roubo, tráfico de drogas e receptação.



A operação aconteceu em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros e o Instituto Municipal de Transporte de Manacapuru (Imtrans) e Instituto Municipal de Engenharia.



Nas ações, foram abordados 36 carros de passeio, oito táxis, 70 motocicletas, dez mototáxis, além de fiscalizações em 20 bares, totalizando 714 pessoas abordadas.



Segundo o comandante 9°BPM, major PM Góes, "foram montadas barreiras policiais em diferentes pontos da cidade, assim como executada a fiscalização, abordagens, revista pessoal dentro de bares, casas noturnas e similares e fechadas de acordo com o Decreto N°44.581, de 22 setembro 2021, do Governo do Estado”.