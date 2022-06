Homem é executado dentro de carro ao sair de arraial com esposa e filhos em Manaus

José Lobo Rodrigues, 40, foi executado a tiros na madrugada deste sábado (18), na avenida Autaz Mirim, ao sair de um arrail com a esposa e os dois filhos.

A vítima estava no banco do carona quando os criminosos pararam do lado do veículo e efetuaram os disparos que atingiram José e a esposa dele, que dirigia o veículo modelo Fiat Toro. Ferida, ela acabou subindo com o carro no canteiro central.

José morreu dentro do veículo, já a esposa foi socorrida e as criança não se feriram.