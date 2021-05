Homem é detido após furtar construtora em Manaus

De posse das informações, a guarnição realizou diligência ao local e efetuou a detenção do suspeito e a apreensão do material na rua Maceió, próxima da rua Terezina. O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (1° DIP).

De acordo com policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária, a equipe foi acionada por um jovem que presenciou o suspeito entrando no imóvel, de onde furtou uma furadeira de impacto e uma lixadeira.

