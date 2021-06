Homem é detido após agredir companheira de 19 anos com socos em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi detido após agredir com socos a companheira na manhã desta segunda-feira (7), no bairro Coroado, zona Leste.

De acordo com informações da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima de 19 anos foi agredida com um soco no rosto. O homem lesionou a mão durante as agressões. O casal recebeu atendimento no SPA do Coroado.

A vítima foi encaminhada para a Delegacia da Mulher para os procedimentos cabíveis.