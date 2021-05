Homem é condenado por estuprar criança em banheiro de shopping em Manaus

A vítima saiu correndo e contou tudo aos pais. Na época, o homem foi preso em flagrante, mas foi liberado logo depois para responder o processo em liberdade. No início do mês, ele foi julgado e condenado e o mandado de prisão foi executado pela Polícia Civil por volta das 6h, de hoje. Ele será encaminhado logo mais para uma unidade prisional.

Enquanto lavava as mãos, o suspeito que até então era funcionário do boliche, a atacou e a beijou à força. Em seguida, passou as mãos nas partes íntimas dela.

