Homem é baleado na bunda ao sair para comprar comida em Manaus

Manaus/AM - Um homem, não identificado, foi baleado na bunda ao sair de casa para comprar comida, nesta sexta-feira (07), na rua Amazonino Mendes, bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus. Os criminosos teriam chegado em um carro modelo Onix, de placa não identificada, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e informaram que o homem foi socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O estado de saúde dele não foi informado. Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

