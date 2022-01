Mulher é presa ao tentar comprar pipoca com cédula falsa de R$100 em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher de 33 anos, não identificada, foi presa ao tentar comprar pipoca com dinheiro falso, nesta quinta-feira (07), na avenida Perimetral Thales loureiro, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Os policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acionados por um vendedor ambulante após a suspeita tentar comprar uma pipoca com uma cédula falsa de R$ 100. O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

