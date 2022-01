Rendido por criminoso, motorista de app escapa da morte ao ser parado pela polícia em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo escapou da morte, nesta quinta-feira (07), ao ter o carro abordado pela polícia, na rua Visconde de Porto Seguro, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. Ele estava sendo rendido por um criminoso armado com uma espingarda. Os Policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam em patrulhamento quando decidiram abordar um veículo modelo Chevrolet Onix, cor prata, placa QZG 5F48. Durante a revista, perceberam que o motorista de app estava sendo feito refém pelo bandido que estava com uma espingarda calibre 38 e munições intactas. O homem foi preso e o caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

