Traficante é preso com mais de 10 kg de drogas escondidas em casa no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 29 anos, não identificado, foi preso nesta quinta-feira (06) com mais de 10 kg de maconha, no município de Lábrea, no interior do Amazonas. Ele é suspeito Após denúncia informando que uma grande quantidade de drogas havia sido entregue a um homem, a polícia foi ao local e, realizou buscas na casa do suspeito. No quintal, os policiais encontraram dez tabletes de maconha, pesando 10,755 quilos. Os entorpecentes estavam junto a uma motocicleta, enrolados em um pedaço de pano. Na ação foram apreendidos também uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, n° KIX 16814, municiada e alimentada; dois carregadores de pistola; e 38 munições calibre .380, intactas. O homem denunciado já estava sendo monitorado, como sendo responsável por abastecer os pontos de venda de drogas na cidade, nas comunidades indígenas e ribeirinhas. Segundo informações, ele também alugava a arma de fogo que é registrada em seu nome, para o cometimento de crimes na região. O suspeito foi preso e conduzido à 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Lábrea (DIPCL).

