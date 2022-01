Mais de 50 quilos de pescado ilegal são apreendidos em canoa no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 55 quilos de pescado ilegal foram apreendidos, nesta quinta-feira (06), em uma canoa nas proximidades do município de Coari, no interior do Amazonas, e o prejuízo ao crime está avaliado em R$ 1,1 mil. A embarcação era oriunda da comunidade Trocaris Paraná de Duduruá, e tinha como destino a cidade de Coari. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma caixa com o pescado ilegal, do tipo pirarucu, acondicionado. Os dois ocupantes da embarcação foram questionados sobre a licença ambiental do pescado, documento que não foi apresentado. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.