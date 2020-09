Homem é assassinado dentro de galpão enquanto trabalhava em Manaus

Suspeito fugiu do local do crime - Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

Manaus/AM - Um homem identificado como Raimundo Januário de Lima, 53, foi morto a tiros em um galpão, na tarde deste domingo (20), localizado na Alameda Rio Negro, bairro Rio Piorini, zona Norte de Manaus. A vítima era proprietária do local. Segundo informações preliminares, a vítima estava fazendo reparos na área quando foi surpreendida por um homem que efetuou os disparos. O Samu foi acionado, mas a vítima não resistiu. A motivação do crime deverá ser investigada pela polícia.