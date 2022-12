Homem atira na própria perna ao tentar matar desafeto no Amazonas

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

O suspeito foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e atendido pela equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após procedimento médico, ele foi detido e conduzido, juntamente com a arma de fogo, para a delegacia de polícia do município.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo na avenida da Amizade, Centro, quando foi acionada por populares relatando que escutaram disparos de arma de fogo em um restaurante. Ao chegar ao local, os militares se depararam com dois homens em luta corporal, um dos quais tentava atirar contra o proprietário do local, mas acabou atingindo a própria perna.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.