Corpo de advogado que estava desaparecido é encontrado concretado em quintal

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima informou onde o corpo do advogado estava enterrado. Na ocasião, três pessoas foram presas, incluindo o dono da casa, mas a polícia não deu detalhes das investigações.

O corpo do advogado Alexandre Mauro Barra, de 34 anos, que estava desaparecido desde terça-feira (13) foi encontrado concretado, nesta segunda (19), no quintal de uma casa, em Montes Claros, em Minas Gerais.

