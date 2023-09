Guia é preso suspeito de roubar turista em hotel de selva no Amazonas

Manaus/AM - Suspeito de roubar um turista hospedado em um hotel de selva no Amazonas, um guia turístico de 24 anos foi preso, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu em dezembro do ano passado.

O delegado Raul Augusto Neto informou que no dia do crime, um grupo de seis assaltantes invadiu o hotel e roubou os pertences de funcionários e hóspedes, além de dois motores tipo rabeta e um bote. "As investigações apontaram que ele era guia turístico e se aproveitava do conhecimento da malha hoteleira da região para repassar informações para o restante do grupo criminoso e também identificar as possíveis vítimas", disse o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, o homem passou a morar em uma comunidade indígena na comunidade do Janauari, para dificultar o acesso da polícia ao seu paradeiro.

O homem responderá por roubo majorado e ficará à disposição do Poder Judiciário.