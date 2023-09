Dupla foge por telhados de casas após perseguição em Manaus

A equipe seguiu para o local denunciado, onde identificou a dupla com as características repassadas. Os suspeitos, ao perceberem a presença dos policiais, tentaram fugir pelos quintais e telhados das casas vizinhas mas foram alcançados.

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas, por meio da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prendeu dois homens, de 22 e 39 anos, por tráfico de drogas, na Rua Eldorado, no bairro Monte Sinai, zona Norte de Manaus. O caso é investigado neste domingo (17).

