Piratas dos rios são presos com armas e objetos roubados no Amazonas

Manaus/AM - Três “piratas do rio” foram presos, na noite de sábado (16), no porto de Alvarães, em posse de armas de fogo e objetos roubados. Os presos têm 18, 23 e 41 anos de idade, e são dos municípios de Coari e Alvarães, no Amazonas, e da Colômbia, país na fronteira do Estado. A prisão do trio foi efetuada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 1º Grupamento da Polícia Militar (GPM) de Alvarães, do 3º Batalhão da PMAM de Tefé.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, por volta das 22h30, o gestor da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em Alvarães, por meio de ligação, solicitou apoio da PM para efetuar a prisão dos suspeitos, que estavam em uma embarcação vinda do município de Maraã. Um dos homens estava com uma arma de fogo.

Após a coleta das informações, os policiais militares se deslocaram para o local indicado e auxiliaram na prisão do trio. Durante a prisão deles, foi informado pelo gestor da PC que uma lancha, com mais dois suspeitos, saiu do local rapidamente ao saber da abordagem.

Questionados sobre a lancha, um dos presos informou que a embarcação estava em um flutuante pertencente a um comerciante de peixes em Alvarães. Diante das informações, a equipe policial se deslocou até o flutuante citado e confirmou a veracidade das informações.

No local, duas pistolas, uma submetralhadora, 38 munições, um bote de alumínio (com aproximadamente seis metros de comprimento) e um motor de popa foram apreendidos. O material foi levado para a delegacia da região para os procedimentos cabíveis.