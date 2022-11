Guarda Municipal prende dupla que furtava fios de prédio público em Manaus

Seis peças metálicas foram subtraídas pelos infratores. Uma mochila com uma faca, uma chave de boca e uma chave L, que estavam em poder dos suspeitos, também foram levadas juntamente com os dois flagrados, e apresentados no 1º DIP.

De acordo com o subsecretário da Semseg, Alberto Neto, esse é o novo procedimento padrão da guarda. “Antigamente, os nossos guardas, ao avistarem qualquer movimento suspeito, precisavam pensar duas vezes se poderiam ou não cumprir suas atividades, porque os bandidos estavam mais equipados do que eles. Nesta gestão, nós estamos investindo em capacitação e equipamentos, e eles se sentem prontos para atuar”, conta.

Manaus/AM - Um Guarda Municipal de Manaus, prendeu em flagrante dois homens que estavam furtando a Companhia Energética do Amazonas (Ceam), em uma unidade pública localizada no centro histórico, na manhã desta terça-feira (29). Eles foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

