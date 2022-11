Detento é recapturado após pular muro de presídio no Amazonas

Manaus/AM - Um detento foi recapturado na madrugada de sábado (26) após pular o muro e fugir da Unidade Prisional de Coari, interior do Amazonas. Ele estava preso desde agosto de 2021 condenado matar um homem com uma joelhada no estômago.

Segundo a Polícia, o homem foi visto por câmeras de segurança descalço, com a bermuda do uniforme da penitenciária. Ele foi encontrado na casa de familiares e, em seguida, encaminhado para a Delegacia do município.